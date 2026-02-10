İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Yaponiyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ölənlərin sayı 46-ya çatıb

    • 10 fevral, 2026
    • 12:49
    Yaponiyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ölənlərin sayı 46-ya çatıb

    Yaponiyada güclü qar yağması səbəbindən üç həftə ərzində ən azı 46 nəfər ölüb, 558 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Japan Times" yerli xilasetmə xidmətlərinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb

    Ölümlə nəticələnən qəzaların çoxu damlardan insanların üzərinə qar yığınlarının düşməsi və ya qar təmizləmə zamanı baş verib.

    Yanvarın sonundan davam edən qar yağışından ölkənin şimal rayonları xüsusilə zərər çəkib. Bundan əlavə, əlverişsiz hava şəraiti nəqliyyatın işində fasilələrə səbəb olub.

    Ölkənin meteoroloji xidmətinə görə, Honsu adasının şimalındakı Aomori şəhərində qar yığınlarının hündürlüyü hazırda 1,3 metr təşkil edir.

