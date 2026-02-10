Yaponiyada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ölənlərin sayı 46-ya çatıb
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 12:49
Yaponiyada güclü qar yağması səbəbindən üç həftə ərzində ən azı 46 nəfər ölüb, 558 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Japan Times" yerli xilasetmə xidmətlərinin məlumatlarına istinadən məlumat yayıb
Ölümlə nəticələnən qəzaların çoxu damlardan insanların üzərinə qar yığınlarının düşməsi və ya qar təmizləmə zamanı baş verib.
Yanvarın sonundan davam edən qar yağışından ölkənin şimal rayonları xüsusilə zərər çəkib. Bundan əlavə, əlverişsiz hava şəraiti nəqliyyatın işində fasilələrə səbəb olub.
Ölkənin meteoroloji xidmətinə görə, Honsu adasının şimalındakı Aomori şəhərində qar yığınlarının hündürlüyü hazırda 1,3 metr təşkil edir.
Son xəbərlər
13:29
Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğururDigər ölkələr
13:27
Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirikDigər ölkələr
13:26
MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:25
"Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:14
"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıbFutbol
13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edibDigər ölkələr
13:07
Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaqRegion
13:07
Neymar zədəsini sağaldıbFutbol
13:03