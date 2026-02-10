Число погибших в Японии в результате сильного снегопада возросло до 46 человек

В Японии не менее 46 человек погибли, 558 получили травмы в результате последствий сильных снегопадов на территории страны за три недели.

Как передает Report, об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на данные местных служб спасения.

Многие несчастные случаи со смертельным исходом произошли из-за того, что на людей с крыш падали сугробы снега или во время уборки снега.

От непрекращающихся с конца января снегопадов особенно пострадали северные районы страны. Кроме того, сильные снегопады вызвали транспортный коллапс.

Согласно метеорологической службе страны, в городе Аомори на севере острова Хонсю высота сугробов в настоящий составляет 1,3 метра.