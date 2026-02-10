PSJ-nin futbolçusu 120 milyon avro qarşılığında İspaniya klubuna keçə bilər
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 12:45
Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Vitinya 120 milyon avro qarşılığında "Real"a keçə bilər.
"Repor" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, İspaniya təmsilçisinin prezidenti Florentino Peres 25 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün bu məbləği ödəmək niyyətindədir.
"Kral klubu" portuqaliyalı oyunçu üçün təklif hazırlayır.
Onun Paris təmsilçisi ilə müqaviləsi 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir. Bu məqam da danışıqlara təsir göstərir.
Qeyd edək ki, Vitinya cari mövsüm PSJ-də 32 oyuna çıxıb, 6 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
13:35
Lamiyə Vəliyeva Azərbaycan rekorduna imza atıbFərdi
13:29
Lukaşenko: Sərhədlərimizdə, xüsusilə Polşa tərəfindən hərbi fəallığın artırılması narahatlıq doğururDigər ölkələr
13:27
Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirikDigər ölkələr
13:26
MM uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:25
"Uşaq hüquqları haqqında" yeni qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
13:14
"Neftçi" yeni futbolçusunun transferini açıqlayıbFutbol
13:10
Rumıniyada 1 500-dən çox bələdiyyə tətil elan edibDigər ölkələr
13:07
Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaqRegion
13:07