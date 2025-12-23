Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    США заявили в ООН о готовности к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Другие страны
    23 декабря, 2025
    23:32
    США заявили в ООН о готовности к переговорам с Ираном по ядерной программе

    США готовы вести с Ираном формальные переговоры о ядерной программе Тегерана при условии, что исламская республика готова к прямому диалогу.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

    "Соединенные Штаты остаются готовыми к проведению формальных переговоров, однако только в случае, если Тегеран открыт к прямому и содержательному диалогу", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе.

    Ортагус вместе с тем указала, что США не намерены вести переговоры публично, она также отметила, что Вашингтон по-прежнему придерживается позиции о недопустимости обогащения урана Тегераном.

    В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.

