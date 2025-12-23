США заявили в ООН о готовности к переговорам с Ираном по ядерной программе

США готовы вести с Ираном формальные переговоры о ядерной программе Тегерана при условии, что исламская республика готова к прямому диалогу.

Как передает Report, об этом заявила заместитель спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты остаются готовыми к проведению формальных переговоров, однако только в случае, если Тегеран открыт к прямому и содержательному диалогу", - сказала она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе.

Ортагус вместе с тем указала, что США не намерены вести переговоры публично, она также отметила, что Вашингтон по-прежнему придерживается позиции о недопустимости обогащения урана Тегераном.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике при посредничестве Омана завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам.