Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 23:15
    Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Президент Словакии Петер Пеллегрини направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Ваше превосходительство господин президент.

    Дорогой друг.

    Передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю признательность за Ваши личные заслуги в укреплении двусторонних отношений между Словацкой Республикой и Азербайджанской Республикой.

    С удовлетворением отмечаю, что наши отношения находятся на высочайшем уровне, что наглядно продемонстрировал и Ваш недавний первый официальный визит в Словакию. Этот визит внес значительный вклад в углубление нашего взаимопонимания и открыл новые возможности для будущего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

    В то же время хотел бы от всей души поблагодарить Вас за Ваше любезное приглашение совершить официальный визит в Азербайджанскую Республику, которое я с удовольствием принял. Я с нетерпением жду возможности снова посетить Вашу прекрасную страну в следующем году, на этот раз с официальным визитом, и продолжить наш диалог по дальнейшему углублению нашего сотрудничества.

    Ваше превосходительство господин Президент, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и безграничной энергии. Счастливых моментов Вам в кругу семьи, особенно с Вашими девятью внуками, которые, несомненно, приносят Вам незаменимую радость. Желаю Вам неизменных успехов в служении Вашей стране и в деле обеспечения мира и процветания народу Азербайджана.

    С нетерпением жду нашей следующей встречи. Выражаю Вам свое глубокое уважение и почтение. Передаю Вам наилучшие пожелания в 2026 году".

    Ильхам Алиев Поздравительное письмо Петер Пеллегрини
    Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib

    Последние новости

    00:16

    Премьер-министр ПНЕ Ливии подтвердил гибель в Турции начальника штаба ВС

    В регионе
    00:01

    Обнаружены обломки рухнувшего в Анкаре самолета с главой Генштаба Ливии на борту - ОНОВЛЕНО-2

    В регионе
    00:00
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    00:00

    Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    23:49

    WSJ: США стянули дополнительные силы в район Карибского моря

    Другие страны
    23:32

    США заявили в ООН о готовности к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Другие страны
    23:15

    Президент Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    22:49

    Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице

    Другие страны
    22:34

    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

    Другие страны
    Лента новостей