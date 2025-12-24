Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Франция не одобрит сделку ЕС с MERCOSUR в случае угрозы аграрному сектору

    24 декабря, 2025
    Франция не одобрит сделку ЕС с MERCOSUR в случае угрозы аграрному сектору

    Франция не согласится на торговую сделку ЕС с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), если это соглашение будет угрожать ее сельскому хозяйству.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Себастьен Лекорню, выступая с телевизионным обращением к гражданам страны.

    "По соглашению с MERCOSUR позиция Франции остается твердой. Соглашение не будет принято, если оно ослабит нашу сельскохозяйственную отрасль или навяжет недобросовестную конкуренцию", - подчеркнул глава кабмина.

    Напомним, что 6 декабря 2024 года стороны уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

    Ранее в Брюсселе фермеры устроили демонстрацию против заключения данного соглашения, которые вылились в беспорядки.

    18 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами MERCOSUR. Подписание может состояться в январе 2026 года.

