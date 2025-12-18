Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Фермеры провели в Брюсселе протесты против соглашения ЕС-Меркосур

    18 декабря, 2025
    23:14
    Фермеры провели в Брюсселе протесты против соглашения ЕС-Меркосур

    Пока лидеры стран Евросоюза обсуждали важные вопросы в здании Совета Европы в Брюсселе фермеры устроили демонстрацию на улицах бельгийской столицы, которые вылились в беспорядки.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на местные СМИ, для участия в демонстрации в столицу Бельгии съехались фермеры со всей Европы.

    Причиной стало недовольство соглашением ЕС с торговым блоком "Меркосур", в который входит большинство латиноамериканских стран. Руководство Евросоюза считает эту договоренность важной для расширения торговых связей с мировыми партнерами и выхода на рынки стран Южной Америки (Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая), создающую крупную зону свободной торговли. Европейские фермеры же рассматривают это соглашение как угрозу, поскольку опасаются конкуренции с более дешевой импортной сельскохозяйственной продукции, а также сокращения субсидий Евросоюза.

    Наиболее драматические события разыгрались перед Европейским парламентом. Протестующие стали бросать картофель в полицейских, на что те ответили слезоточивым газом и водометами. Также по городу демонстранты разжигали костры, а также ездили на тракторах, направляясь в Европейский квартал.

    Местные СМИ сообщают, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Совета ЕС Анитониу Кошта встретились с представителями аграрного лобби, организовавшими протест. Однако переговоры прошли безрезультатно.

    Соглашение с Меркосур не было на повестке дня сегодняшнего заседания лидеров ЕС, но даже перед началом встречи недовольные лидеры обсуждали этот вопрос. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Италии Джорджа Мелони и Польши Дональд Туск.

