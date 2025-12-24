Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В ООН сообщили о готовности предложить свое посредничество США и Венесуэле

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 02:26
    В ООН сообщили о готовности предложить свое посредничество США и Венесуэле

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов поддержать любые дипломатические усилия, в том числе предложить свое личное посредничество для снижения напряженности между США и Венесуэлой.

    Как передает Report, об этом заявил помощник главы всемирной организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Халед Хиари.

    "Генеральный секретарь готов поддержать любые усилия по дипломатическому взаимодействию, в том числе задействование его посреднических услуг, если обе стороны этого попросят. Он приветствует инициативы стран-членов [ООН] в вопросе посредничества и мирные решения", - сказал Хиари на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле, указав, что диалог "является единственным жизнеспособным путем к долгосрочному миру".

