В ООН сообщили о готовности предложить свое посредничество США и Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов поддержать любые дипломатические усилия, в том числе предложить свое личное посредничество для снижения напряженности между США и Венесуэлой.

Как передает Report, об этом заявил помощник главы всемирной организации по политическим вопросам и вопросам миростроительства Халед Хиари.

"Генеральный секретарь готов поддержать любые усилия по дипломатическому взаимодействию, в том числе задействование его посреднических услуг, если обе стороны этого попросят. Он приветствует инициативы стран-членов [ООН] в вопросе посредничества и мирные решения", - сказал Хиари на заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле, указав, что диалог "является единственным жизнеспособным путем к долгосрочному миру".