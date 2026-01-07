Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

В 2025 году 37 граждан Азербайджана, репатриированных из зарубежных стран, были обеспечены соответствующими социальными услугами.

Как сообщили Report в Агентстве социальных услуг, среди них - 28 детей и 9 женщин.

Отмечается, что Агентство реализует комплекс мер, направленных на социальную реабилитацию и реинтеграцию репатриированных граждан в общество.