Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана
Социальная защита
- 07 января, 2026
- 14:39
В 2025 году 37 граждан Азербайджана, репатриированных из зарубежных стран, были обеспечены соответствующими социальными услугами.
Как сообщили Report в Агентстве социальных услуг, среди них - 28 детей и 9 женщин.
Отмечается, что Агентство реализует комплекс мер, направленных на социальную реабилитацию и реинтеграцию репатриированных граждан в общество.
