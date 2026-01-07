Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    07 января, 2026
    • 14:39
    Агентство: В 2025 году соцподдержку получили 37 репатриированных граждан Азербайджана

    В 2025 году 37 граждан Азербайджана, репатриированных из зарубежных стран, были обеспечены соответствующими социальными услугами.

    Как сообщили Report в Агентстве социальных услуг, среди них - 28 детей и 9 женщин.

    Отмечается, что Агентство реализует комплекс мер, направленных на социальную реабилитацию и реинтеграцию репатриированных граждан в общество.

