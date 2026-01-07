İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ötən il Azərbaycana repatrasiya olunmuş 37 nəfər sosial xidmətlərlə əhatə olunub

    Sosial müdafiə
    • 07 yanvar, 2026
    • 14:15
    Ötən il ərzində xarici ölkələrdən Azərbaycana repatrasiya olunmuş 37 Azərbaycan vətəndaşı müvafiq sosial xidmətlərlə əhatə olunub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlardan 28-i uşaq və 9-u qadındır.

    Qeyd edilib ki, ölkəyə repatriasiya olunmuş Azərbaycan vətəndaşlarının cəmiyyətə reinteqrasiyası və sosial reabilitasiyasının təmin edilməsi məqsədilə də Agentlik tərəfindən kompleks tədbirlər görülür.

