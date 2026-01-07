Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне укрепления доллара

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 15:13
    Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне укрепления доллара и переоценки инвесторами последних событий в США и Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

    Так, спотовая цена золота упала на 0,8%, до $4461,51 за унцию. Слитки золота достигли рекордного максимума в $4549,71 26 декабря.

    Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,5%, до $4471,30 .

    Среди других драгоценных металлов, спотовое серебро снизилось на 2,3%, до 79,40 долларов за унцию, что ниже исторического максимума в $83,62, достигнутого 29 декабря.

    Спотовая платина снизилась на 6%, до 2297,56 долларов за унцию, отступив от рекордного максимума в $2478,50, достигнутого в прошлый понедельник. Ранее в течение сессии она выросла более чем на 3%. Палладий торговался на 4,5% ниже, до $1740,12 за унцию.

    Напомним, что в конце прошлого года цены на золото выросли до исторического максимума. Стоимость драгоценного металла достигла лучшего годового результата более чем за четыре десятилетия.

    На фоне стремительного роста цен на золото существенно дорожало и серебро. Росту способствовали спекулятивные покупки, а также перебои с поставками в ключевых торговых центрах. Кроме того, в начале месяца резко активизировались фьючерсные торги серебром в Шанхае, а объемы почти достигли показателей, зафиксированных во время предыдущих кризисов.

