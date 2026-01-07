Азербайджан начал импортировать инжир из Саудовской Аравии
Бизнес
- 07 января, 2026
- 14:53
За январь-октябрь прошлого года Азербайджан импортировал 113,3 тонны инжира (свежего или сушеного) на $546 тыс., что на 17% больше в стоимостном и на 53% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, за отчетный период Азербайджан закупил из Турции 25 тонн (-62%) инжира на сумму $168 тыс. (на 60% меньше, чем год назад), из Узбекистана - 32,4 тонны (год назад поставок не было) на сумму $155 тыс., из Саудовской Аравии - 44,8 тонны на сумму $131 тыс.
В прошлом году впервые за последние 14 лет (примечание: общедоступная официальная статистика по внешней торговле доступна до 2011 года) были осуществлены поставки из Саудовской Аравии.
