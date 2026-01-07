В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо

В Газахском районе произошло возгорание автомобиля, перевозившего топливо.

Как сообщили Report в МЧС, пожар зафиксирован на территории села Ханлыглар.

По информации ведомства, благодаря оперативным мерам пожарных возгорание удалось локализовать и не допустить распространения огня.

Меры по полному тушению пожара продолжаются.