В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо
Происшествия
07 января, 2026
13:50
В Газахском районе произошло возгорание автомобиля, перевозившего топливо.
Как сообщили Report в МЧС, пожар зафиксирован на территории села Ханлыглар.
По информации ведомства, благодаря оперативным мерам пожарных возгорание удалось локализовать и не допустить распространения огня.
Меры по полному тушению пожара продолжаются.
