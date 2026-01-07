Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо

    Происшествия
    • 07 января, 2026
    • 13:50
    В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо

    В Газахском районе произошло возгорание автомобиля, перевозившего топливо.

    Как сообщили Report в МЧС, пожар зафиксирован на территории села Ханлыглар.

    По информации ведомства, благодаря оперативным мерам пожарных возгорание удалось локализовать и не допустить распространения огня.

    Меры по полному тушению пожара продолжаются.

    Газах автомобиль топливо пожар МЧС
    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanır

    Последние новости

    13:52

    "Челси" готов заплатить €75 млн за португальского нападающего

    Футбол
    13:50

    В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо

    Происшествия
    13:49

    Офис президента Украины: Переговоры в Париже дали конкретные результаты

    Другие страны
    13:40

    "Черный ящик" рухнувшего в Турции ливийского самолета поврежден

    В регионе
    13:28

    ВБ: Цены на кокосовое масло в декабре опустились до минимума с прошлой зимы

    Финансы
    13:24

    Компания Госслужбы по вопросам имущества объявила о ликвидации

    Бизнес
    13:09

    Кубок Азербайджана: Определены даты первых матчей 1/4 финала

    Футбол
    13:07

    Теодора Георгиева: Азербайджанский газ - самый конкурентоспособный

    Энергетика
    13:05
    Видео

    Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе

    В регионе
    Лента новостей