    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanır

    Hadisə
    • 07 yanvar, 2026
    • 13:41
    Qazaxda yanacaq daşıyan avtomobil yanır

    Qazax rayonu, Xanlıqlar kəndi ərazisində yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanğınsöndürənlər tərəfindən həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın ətrafa yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb.

    Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir.

    В Газахе загорелся автомобиль, перевозивший топливо

