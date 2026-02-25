İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Fuad Oktay Azərbaycan-Ermənistan ticarət əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışıb

    Xarici siyasət
    25 fevral, 2026
    14:53
    Fuad Oktay Azərbaycan-Ermənistan ticarət əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışıb

    Azərbaycan üzərindən istər Qazaxıstan və Rusiyadan Ermənistana buğdanın daşınması, istərsə də ticarət əlaqələrinin başlaması qardaş ölkənin özünə inamını ifadə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Ermənistanla nəzərdə tutulan sülh sazişi rəsmi şəkildə imzalanmadan və üzərinə hüquqi öhdəlik düşmədən belə razılaşmanı faktiki olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirməyə başlayıb:

    "Bu da çox mühüm göstəricidir və Azərbaycanın özünə olan inamını nümayiş etdirir".

