Fuad Oktay Azərbaycan-Ermənistan ticarət əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışıb
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 14:53
Azərbaycan üzərindən istər Qazaxıstan və Rusiyadan Ermənistana buğdanın daşınması, istərsə də ticarət əlaqələrinin başlaması qardaş ölkənin özünə inamını ifadə edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuad Oktay jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Ermənistanla nəzərdə tutulan sülh sazişi rəsmi şəkildə imzalanmadan və üzərinə hüquqi öhdəlik düşmədən belə razılaşmanı faktiki olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirməyə başlayıb:
"Bu da çox mühüm göstəricidir və Azərbaycanın özünə olan inamını nümayiş etdirir".
Son xəbərlər
16:22
Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:22
Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"Futbol
16:16
İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olubDaxili siyasət
16:15
Video
"Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaqMultimedia
16:14
Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
16:13
Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRHAnalitika
16:12
ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edibİnfrastruktur
16:08
Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
16:06