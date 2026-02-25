Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

Транспортировка пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана, равно как и начало торговых взаимодействий, свидетельствуют об уверенности братской страны в собственных силах.

Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

По его словам, Азербайджан фактически приступил к поэтапной реализации договоренностей с Арменией еще до официального подписания мирного соглашения и возникновения юридических обязательств.

"Это является очень важным показателем и демонстрирует уверенность Азербайджана в себе", - отметил он.