Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 15:27
    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Транспортировка пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана, равно как и начало торговых взаимодействий, свидетельствуют об уверенности братской страны в собственных силах.

    Как передает Report, об этом в беседе с журналистами заявил председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.

    По его словам, Азербайджан фактически приступил к поэтапной реализации договоренностей с Арменией еще до официального подписания мирного соглашения и возникновения юридических обязательств.

    "Это является очень важным показателем и демонстрирует уверенность Азербайджана в себе", - отметил он.

    Фуат Октай Великое национальное собрание Турции Мирное соглашение
    Fuad Oktay Azərbaycan-Ermənistan ticarət əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışıb

    Последние новости

    15:43

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    15:38

    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

    В регионе
    15:36

    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    15:34

    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей

    Происшествия
    15:27

    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    15:22

    Число погибших при атаке ВСУ на химзавод в РФ достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:21

    В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан

    Бизнес
    15:15

    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    Другие страны
    15:12

    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей