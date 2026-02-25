İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Türkiyə–Ermənistan və Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesləri paralel aparılır

    Region
    • 25 fevral, 2026
    • 14:49
    Türkiyə–Ermənistan və Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesləri paralel aparılır
    Fuat Oktay

    Türkiyə–Ermənistan münasibətlərinin normallaşması birbaşa Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, qeyd olunan hər iki istiqamət üzrə proseslər paralel şəkildə aparılır:

    "Ümid edirik ki, bütün bunlar çox sürətlə inkişaf edəcək, bölgənin gündəmi artıq münaqişələrlə deyil, sülh, rifah və inkişafla müəyyən olunacaq. Bundan sonra diqqətimizi daha çox gələcəyə yönəldəcəyik".

    Azərbaycan Türkiyə Ermənistan normallaşma Fuat Oktay
    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном
    Ankara links normalization with Armenia to progress between Baku and Yerevan

    Son xəbərlər

    16:22

    Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:22

    Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"

    Futbol
    16:16

    İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    16:15
    Video

    "Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaq

    Multimedia
    16:14

    Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    16:13

    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRH

    Analitika
    16:12

    ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edib

    İnfrastruktur
    16:08

    Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    16:06

    "Azərbaycan Sənaye Korporasiyası" və "Aqrarkredit"in əksər müəssisə və obyektləri özəlləşdirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti