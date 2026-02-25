Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 15:12
    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    Процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном напрямую зависит от динамики азербайджано-армянского урегулирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай.

    По его словам, дипломатическая работа по обоим упомянутым трекам осуществляется синхронно.

    "Мы выражаем надежду, что данные процессы получат стремительное развитие, а региональная повестка будет формироваться не на основе конфликтов, а на фундаменте мира, благосостояния и прогресса. В дальнейшем мы намерены концентрировать свое внимание преимущественно на формировании повестки будущего".

    Фуат Октай Турция Армения нормализация отношений Южный Кавказ
    Türkiyə–Ermənistan və Azərbaycan–Ermənistan normallaşma prosesləri paralel aparılır
    Ankara links normalization with Armenia to progress between Baku and Yerevan

    Последние новости

    15:43

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    15:38

    Фуат Октай: Регион устал от войны России и Украины

    В регионе
    15:36

    АЖД назначили дополнительные рейсы к праздникам Новруз и Рамазан

    Инфраструктура
    15:34

    В Сумгайыте произошло цепное ДТП с участием пяти автомобилей

    Происшествия
    15:27

    Фуат Октай: Баку приступил к реализации договоренностей с Ереваном до подписания мирного соглашения

    Внешняя политика
    15:22

    Число погибших при атаке ВСУ на химзавод в РФ достигло 7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:21

    В Чехии пройдет конференция по вопросам экспорта в ЦА и Азербайджан

    Бизнес
    15:15

    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    Другие страны
    15:12

    В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей