В Анкаре увязали нормализацию с Арменией с прогрессом между Баку и Ереваном

Процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном напрямую зависит от динамики азербайджано-армянского урегулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай.

По его словам, дипломатическая работа по обоим упомянутым трекам осуществляется синхронно.

"Мы выражаем надежду, что данные процессы получат стремительное развитие, а региональная повестка будет формироваться не на основе конфликтов, а на фундаменте мира, благосостояния и прогресса. В дальнейшем мы намерены концентрировать свое внимание преимущественно на формировании повестки будущего".