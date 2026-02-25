"Forfinance" fəaliyyətinin ilk ilini zərərlə başa vurub
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 14:39
"Forfinance" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) fəaliyyətinin ilk ili olan 2025-ci ili 36 min manat xalis zərərlə başa vurub.
"Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, ötən il "Forfinance"ın vergiyəqədərki zərəri 44 min manat, mənfəət vergisi ödəmələri üzrə qənaəti isə 9 min manat təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Forfinance"ın aktivləri 8,487 milyon manat olub. Bunun 7,852 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir.
Hesabat tarixinə BOKT-un öhdəlikləri 7,123 milyon manat, balans kapitalı isə 1,364 milyon manat təşkil edib.
Xatırladaq ki, "Forfinance" 2024-cü il dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,4 milyon manatdır. BOKT-un təsisçiləri 86 % payla Sirac Əliyev və 14 % payla Emil Xəlilovdur.
