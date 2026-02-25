Azərbaycan cüdoçuları İspaniyada gənclər arasında Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    • 25 fevral, 2026
    • 14:49
    Azərbaycan qadın cüdoçuları fevralın 28-dən martın 1-dək İspaniyanın Mostoles şəhərində keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, Avropa Cüdo Birliyi tərəfindən təşkil olunacaq turnirə Azərbaycanın 3 çəki dərəcəsində 6 cüdoçusu qatılacaq.

    Yığmaya qadınlardan ibarət komandanın baş məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar başçılıq edəcək.

    Yarışda ümumilikdə 23 ölkəni təmsil edən 532 idmançı medallar uğrunda rəqabət aparacaq.

    Heyəti təqdim edirik:

    Qızlar

    52 kq

    Çinarə Sadıqova

    Fəridə Mirzəyeva

    Aysun Məmmədova

    Nuranə Hacızadə

    57 kq

    Vüsalə Hacıyeva

    63 kq

    Nilgün Rzayeva

