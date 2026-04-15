Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri martda 21 %-dən çox artıb
İKT
- 15 aprel, 2026
- 10:33
Bu ilin I rübündə Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 601,8 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 % çoxdur.
Təkcə martda isə bu sektorda 208,7 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 21,3 % çoxdur.
Bu ilin ilk 3 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 29 milyard 703,2 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 0,3 % az ÜDM istehsal olunub.
