    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri martda 21 %-dən çox artıb

    İKT
    • 15 aprel, 2026
    • 10:33
    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri martda 21 %-dən çox artıb

    Bu ilin I rübündə Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 601,8 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 % çoxdur.

    Təkcə martda isə bu sektorda 208,7 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 21,3 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 3 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 2 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 29 milyard 703,2 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 0,3 % az ÜDM istehsal olunub.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) Məhsul istehsalı
    В Азербайджане сектор ИКТ вырос более чем на 21% в марте

