    В Азербайджане сектор ИКТ вырос более чем на 21% в марте

    ИКТ
    • 15 апреля, 2026
    • 11:13
    В Азербайджане сектор ИКТ вырос более чем на 21% в марте

    В I квартале 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведено продукции на 601,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В марте в данном секторе произведено продукции на 208,7 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с годом ранее.

    В первые три месяца текущего года доля сектора в ВВП составила 2%.

    Напомним, что в отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 29 млрд 703,2 млн манатов, что на 0,3% меньше в годовом сравнении.

    ИКТ Государственный комитет статистики
    Azərbaycanın İKT sektorunda ümumi istehsal dəyəri martda 21 %-dən çox artıb

