В Азербайджане сектор ИКТ вырос более чем на 21% в марте
ИКТ
- 15 апреля, 2026
- 11:13
В I квартале 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведено продукции на 601,8 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте в данном секторе произведено продукции на 208,7 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с годом ранее.
В первые три месяца текущего года доля сектора в ВВП составила 2%.
Напомним, что в отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 29 млрд 703,2 млн манатов, что на 0,3% меньше в годовом сравнении.
Последние новости
12:00
Армандс Краузе: Латвия готова содействовать в восстановлении лесов в Карабахе - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
11:58
Линь Цзянь: КНР не оказывает военную поддержку Ирану, все обвинения - чистая выдумкаДругие страны
11:57
Anglo Asian Mining в I квартале увеличила добычу меди в Азербайджане почти в 7 разПромышленность
11:56
В Азербайджане за три месяца из оборота изъяты наркотики на 76 млн манатовПроисшествия
11:56
Самвел Карапетян начал процесс отказа от всех гражданств, помимо армянскогоВ регионе
11:55
Землетрясение магнитудой выше 5,9 зафиксировано у берегов Коста-РикиДругие страны
11:53
Фото
Азербайджан принял участие в создании инвестиционной платформы "Galaxy Orientis"Финансы
11:51
В Ясамале 31 обнаруженный памятник может быть взят под госохрануKультурная политика
11:46