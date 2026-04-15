В Азербайджане сектор ИКТ вырос более чем на 21% в марте

В I квартале 2026 года в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана произведено продукции на 601,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте в данном секторе произведено продукции на 208,7 млн манатов, что на 21,3% больше по сравнению с годом ранее.

В первые три месяца текущего года доля сектора в ВВП составила 2%.

Напомним, что в отчетный период в Азербайджане произведен ВВП на сумму 29 млрд 703,2 млн манатов, что на 0,3% меньше в годовом сравнении.