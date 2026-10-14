Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 13:53
    Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан

    Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан 14 октября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президента Вьетнама встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Международный аэропорт Гейдар Алиев Шахин Мустафаев Вьетнам
    Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Vietnamese Vice President arrives in Azerbaijan for CICA Summit
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