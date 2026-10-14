Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 13:53
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Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан 14 октября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президента Вьетнама встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.
Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
Vietnamese Vice President arrives in Azerbaijan for CICA Summit
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