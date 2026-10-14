Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан

Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан 14 октября прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президента Вьетнама встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.