Vyetnamın Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2026
- 13:43
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Vyetnam Sosialist Respublikasının Vitse-prezidenti xanım Vo Thi An Suan Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Toplantısında iştirak etmək üçün oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Vyetnamın Vitse-prezidentini Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан
Vietnamese Vice President arrives in Azerbaijan for CICA Summit
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