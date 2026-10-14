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    Совет по медиа: Иранский Sahar Azəri распространил дезинформацию, связав кадры из Диярбакыра с Азербайджаном

    Медиа
    • 14 октября, 2026
    • 13:46
    Совет по медиа: Иранский Sahar Azəri распространил дезинформацию, связав кадры из Диярбакыра с Азербайджаном

    Иранский телеканал Sahar Azəri связал кадры акции в турецкой провинции Диярбакыр, с Азербайджаном, представив их как акцию, в поддержку людей, носящих хиджаб в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию.

    Отмечено, что данная подача, искажающая место и суть события, является грубой фальсификацией фактов, попыткой целенаправленной манипуляции общественным мнением и явным примером дезинформации, направленной на введение аудитории в заблуждение:

    "Деятельность этого телеканала характеризуется распространением предвзятой, не соответствующей действительности информации антиазербайджанской направленности и введением общественного мнения в заблуждение посредством провокационного контента. Систематическое искажение каналом событий, связанных с нашей страной, регулярное размещение материалов дезинформационного характера и подход, направленный на формирование негативного представления об Азербайджане, свидетельствуют о том, что эта деятельность является основным направлением его информационной политики".

    Совет по медиа и вещанию отметил, что именно за подобную предвзятую деятельность канал был внесен в черный список.

    "Мы призываем медиасубъектов обеспечивать точность фактов и объективность при распространении информации, воздерживаться от подачи материалов, манипулирующих общественным мнением и искажающих суть событий, а общественность - критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию на основе надежных источников и не становиться инструментом распространения дезинформации", - говорится в сообщении.

    Совет по медиа и вещанию Борьба с дезинформацией Диярбакыр
    Фото
    Şura: İranın "Səhər" kanalı Türkiyədəki görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirərək ictimai rəyi çaşdırır
    Фото
    Media Council: Iran's Sahar Azəri spread disinformation by linking footage from Diyarbakır to Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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