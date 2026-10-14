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    Şura: İranın "Səhər" kanalı Türkiyədəki görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirərək ictimai rəyi çaşdırır

    Media
    • 14 oktyabr, 2026
    • 13:08
    Şura: İranın Səhər kanalı Türkiyədəki görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirərək ictimai rəyi çaşdırır

    İranın "Səhər" ("Sahar Azəri") telekanalı Türkiyənin Diyarbakır vilayətində keçirilmiş tədbirə aid görüntüləri Azərbaycanla əlaqələndirib, onları Azərbaycanda hicablı şəxslərə dəstək məqsədilə təşkil olunmuş aksiya kimi təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Media və Yayım Şurasının açıqlamasında bildirilib.

    Qeyd edilib ki, hadisənin məkanını və mahiyyətini təhrif edən bu təqdimat faktların kobud şəkildə saxtalaşdırılması, ictimai rəyin məqsədyönlü manipulyasiyası cəhdi və auditoriyanın yanlış məlumatlandırılmasına xidmət edən açıq dezinformasiya nümunəsidir:

    "Bu telekanalın fəaliyyəti Azərbaycan əleyhinə yönəlmiş qərəzli, həqiqətə uyğun olmayan məlumatların yayılması və təxribatçı məzmun vasitəsilə ictimai rəyin çaşdırılması ilə səciyyələnir. Kanalın ölkəmizlə bağlı hadisələri sistemli şəkildə təhrif etməsi, dezinformasiya xarakterli materiallara mütəmadi yer verməsi və Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür formalaşdırmağa yönəlmiş yanaşması bu fəaliyyətin onun informasiya siyasətinin əsas istiqaməti olduğunu göstərir".

    Media və Yayım Şurası bildirib ki, məhz bu cür ardıcıl və qərəzli fəaliyyətinə görə kanal qara siyahıya daxil edilib.

    "Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurası media subyektlərini informasiya yayımında faktların dəqiqliyini və obyektivliyi təmin etməyə, ictimai rəyi manipulyasiya edən, hadisələrin mahiyyətini təhrif edən təqdimatlardan çəkinməyə, ictimaiyyəti isə bu kimi paylaşımlara tənqidi yanaşmağa, məlumatları etibarlı mənbələr əsasında yoxlamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    Media və Yayım Şurası
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    Совет по медиа: Иранский Sahar Azəri распространил дезинформацию, связав кадры из Диярбакыра с Азербайджаном
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    Media Council: Iran's Sahar Azəri spread disinformation by linking footage from Diyarbakır to Azerbaijan
    MiniBoss
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