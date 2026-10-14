МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 110 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 440 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам аналитиков МЭА, в сентябре добыча нефти в Азербайджане была на 110 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

Квота на добычу нефти Азербайджана в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с.