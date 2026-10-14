МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 110 тыс. б/с
Энергетика
- 14 октября, 2026
- 13:43
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Добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 440 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По оценкам аналитиков МЭА, в сентябре добыча нефти в Азербайджане была на 110 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.
Квота на добычу нефти Азербайджана в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с.
IEA: Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 110 min barel geri qalıb
IEA: Azerbaijan fell 110,000 b/d short of OPEC+ quota in September
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