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    МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 110 тыс. б/с

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 13:43
    МЭА: Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 110 тыс. б/с

    Добыча нефти в Азербайджане в сентябре составила 440 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    По оценкам аналитиков МЭА, в сентябре добыча нефти в Азербайджане была на 110 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

    Квота на добычу нефти Азербайджана в рамках соглашения "ОПЕК+" на этот год составляет 551 тыс. б/с.

    Международное энергетическое агентство (МЭА) Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Добыча нефти
    IEA: Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 110 min barel geri qalıb
    IEA: Azerbaijan fell 110,000 b/d short of OPEC+ quota in September
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