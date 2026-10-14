В Ормузском проливе затонул контейнеровоз после подрыва на морской мине

Контейнеровоз, на борту которого находилось 2,5 тыс. контейнеров, затонул в Ормузском проливе после подрыва на морской мине.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, судно перевозило "контрабандный груз" и пыталось пройти через Ормузский пролив по "несанкционированному и опасному маршруту".

В результате столкновения с морской миной на борту контейнеровоза произошел взрыв, после чего начался пожар.

Согласно сообщению, судно затонуло утром 14 октября.