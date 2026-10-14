Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
Энергетика
- 14 октября, 2026
- 14:00
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В Учебно-инновационном центре ОАО "Азеришыг" проводятся курсы повышения квалификации для инженеров-энергетиков Национальной электрической сети Акционерного общества Узбекистана (NEGU).
Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", просветительская программа организована в рамках проекта "Трансформация и устойчивая передача в секторе электроэнергетики" (ESTART), реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка.
Просветительский проект также создаст условия для расширения взаимного обмена опытом между инженерами-энергетиками Азербайджана и Узбекистана.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую оценку, будут вручены сертификаты от "Азеришыг".
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