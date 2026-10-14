Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана

В Учебно-инновационном центре ОАО "Азеришыг" проводятся курсы повышения квалификации для инженеров-энергетиков Национальной электрической сети Акционерного общества Узбекистана (NEGU).

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", просветительская программа организована в рамках проекта "Трансформация и устойчивая передача в секторе электроэнергетики" (ESTART), реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка.

Просветительский проект также создаст условия для расширения взаимного обмена опытом между инженерами-энергетиками Азербайджана и Узбекистана.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую оценку, будут вручены сертификаты от "Азеришыг".