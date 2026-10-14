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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана

    Энергетика
    • 14 октября, 2026
    • 14:00
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана

    В Учебно-инновационном центре ОАО "Азеришыг" проводятся курсы повышения квалификации для инженеров-энергетиков Национальной электрической сети Акционерного общества Узбекистана (NEGU).

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азеришыг", просветительская программа организована в рамках проекта "Трансформация и устойчивая передача в секторе электроэнергетики" (ESTART), реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка.

    Просветительский проект также создаст условия для расширения взаимного обмена опытом между инженерами-энергетиками Азербайджана и Узбекистана.

    Слушателям, успешно прошедшим итоговую оценку, будут вручены сертификаты от "Азеришыг".

    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана
    Узбекистан перенимает энергетический опыт Азербайджана

    ОАО Азеришыг Азербайджано-узбекистанские отношения
    Фото
    Azərbaycanın enerji təcrübəsi Özbəkistana ötürülür
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    Uzbekistan adopts Azerbaijan's experience in energy sector
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