İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    "Hizbullah" İsrailin şimalına 30-a yaxın raket atıb

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 10:33
    Hizbullah İsrailin şimalına 30-a yaxın raket atıb

    "Hizbullah" bu gün səhər Livandan İsrailin şimalındakı Qalileya bölgəsinə təxminən 30-a yaxın raket buraxıb.

    Bu barədə "Report" İsrailin 12-ci telekanalına istinadən xəbər verir.

    İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, Livandan buraxılan üç raket ələ keçirilib, qalanları açıq əraziyə düşüb.

    Atəş nəticəsində Manara və Kiryat-Şmona yaşayış məntəqələrində hava həyəcan siqnalı sirenləri işə düşüb.

    Hazırda zərər çəkənlər barədə məlumat yoxdur.

    Xatırladaq ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-ın himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.

    Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Yaxın Şərqdə eskalasiya
    "Хезболлах" нанес удар по северу Израиля: выпущено около 30 ракет
    Hezbollah fires nearly 40 rockets at northern Israel

    Son xəbərlər

    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    11:59

    Peter Madyar enerji təhlükəsizliyini yeni hökumətin əsas prioriteti elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti