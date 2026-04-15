"Hizbullah" İsrailin şimalına 30-a yaxın raket atıb
- 15 aprel, 2026
- 10:33
"Hizbullah" bu gün səhər Livandan İsrailin şimalındakı Qalileya bölgəsinə təxminən 30-a yaxın raket buraxıb.
Bu barədə "Report" İsrailin 12-ci telekanalına istinadən xəbər verir.
İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, Livandan buraxılan üç raket ələ keçirilib, qalanları açıq əraziyə düşüb.
Atəş nəticəsində Manara və Kiryat-Şmona yaşayış məntəqələrində hava həyəcan siqnalı sirenləri işə düşüb.
Hazırda zərər çəkənlər barədə məlumat yoxdur.
Xatırladaq ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-ın himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.