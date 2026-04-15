Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 10:07
    Хезболлах нанес удар по северу Израиля: выпущено около 30 ракет

    Радикальная группировка "Хезболлах" сегодня утром выпустила около 30 ракет из Ливана по району Галилеи на севере Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на израильский телеканал 12 канал.

    По данным Армии обороны Израиля, три ракеты, запущенные из Ливана, были перехвачены, остальные упали на открытой местности.

    В результате обстрела в населенных пунктах Манара и Кирьят-Шмона сработали сирены воздушной тревоги, говорится в сообщении.

    На данный момент сообщений о пострадавших нет.

    Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    Последние новости

    Внешняя политика
    Другие страны
    Промышленность
    Происшествия
    В регионе
    Другие страны
    Фото

    Финансы
    Kультурная политика
    Наука и образование
    Лента новостей