AZCON Holding şirkətləri ölkənin aparıcı vergi ödəyiciləri arasında yer alıb
Maliyyə
- 15 aprel, 2026
- 10:27
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 2025-ci il üzrə açıqladığı məlumatlara əsasən, AZCON Holding-ə daxil olan beş şirkət Azərbaycanın ən iri vergi ödəyiciləri siyahısında (büdcə təşkilatları istisna olmaqla) yer alıb.
Şirkətlər ötən il dövlət büdcəsinə ümumilikdə 344,4 milyon manat (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu istisna olmaqla) vergi ödənilib.
AZCON Holding olaraq fəaliyyətimizin hər bir mərhələsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verməyi əsas prioritetlərimizdən biri hesab edirik.
