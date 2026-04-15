Azərbaycanın böyük hissəsində istilik mövsümü başa çatıb
- 15 aprel, 2026
- 10:33
Azərbaycanın dağ rayonları istisna olmaqla 2025–2026-cı illər istilik mövsümü başa çatıb.
Bu barədə "Report"a "Azəristiliktəchizat" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, mövsüm ərzində istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli istiliklə təmin olunması məqsədilə qazanxanalar, istilik xətləri və digər infrastruktur obyektləri stabil rejimdə istismar edilib, yaranan texniki nasazlıqlar operativ şəkildə aradan qaldırılıb.
Hesabat dövründə Cəmiyyət Bakı şəhəri və respublikanın regionlarında 549 qazanxana (balansında olan 523, xidmət 26) istismar etməklə 3 800 yaşayış binasını, təxminən 176 min 500 mənzili, 274 məktəbi, 159 uşaq bağçası, 141 səhiyyə obyekti, 2 800-dən artıq sosial və digər təsərrüfat obyektini istilik enerjisi ilə təmin edib.
O cümlədən, regionlar üzrə 196 qazanxana vasitəsilə 588 yaşayış binası, 100 məktəb, 36 uşaq bağçası, 44 səhiyyə obyekti, 227 sosial və digər təsərrüfat obyekti istiliklə təmin edilib.
İsti su təchizatı xidmətləri çərçivəsində Bakı şəhəri və regionlarda 41 qazanxana vasitəsilə 46 çoxmənzilli yaşayış binasında yerləşən 3 111 mənzil, 123 sosial və digər təsərrüfat obyekti isti su ilə təmin olunub.
Mövsüm ərzində 1 309 qazan qurğusu, 3 450 nasos avadanlığı, 1 000 km-ə yaxın magistral və məhəllədaxili istilik xətləri, ümumilikdə 80 000-dən çox tənzimləyici və nizamlayıcı armatur, avadanlıq və qurğuların texniki təhlükəsizlik və texniki istismar qaydalarına uyğun istismarı təmin edilib.
2026-cı ilin I rübündə 924 min 820 Qkal istilik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32910 Qkal və ya 3,7 % çox olub.
Bu mövsümdə istismar müddəti başa çatmış daha 7 ədəd köhnə tipli qazanxananın yenidən qurulması işləri tamamlanıb və istismara verilib.
Cari ilin 3 ayı ərzində istilik enerjisinin 99,87 %-i qaz yanacağı, 0,13 %-i isə elektrik enerjisi və dizel yanacağı istifadə edilməklə istehsal edilib. Ümumi istehsalın 513 Qkal və ya 0,055 %-i Şuşa şəhərində yeni tikilən elektrik enerjisi ilə işləyən qazanxanalarda istehsal edilib.
İstilik mövsümünün tamamlanması ilə əlaqədar olaraq, sistemlərin planlı dayandırılması, avadanlıqların diaqnostikası və növbəti mövsümə hazırlıq tədbirlərinə başlanılıb. Qarşıdakı dövrdə əsas diqqət təmir-bərpa işlərinə, enerji səmərəliliyinin artırılmasına və xidmət keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə yönəldiləcək.