    Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Daxili siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 14:37
    Anar Əliyev

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevin fevralın 27-də Qobustan rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qəbula yazılmış vətəndaşlara qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

