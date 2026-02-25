Anar Əliyevin Qobustanda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib
Daxili siyasət
- 25 fevral, 2026
- 14:37
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyevin fevralın 27-də Qobustan rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Qəbula yazılmış vətəndaşlara qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.
