Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах во Франции ожидается обсуждение самых сложных вопросов базовой рамки по завершению войны, а частности, по Запорожской атомной станции и территориям.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня.

"Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по завершению войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям. Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров между Украиной, другими европейскими странами и Соединенными Штатами. ",- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не избегает самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира: "Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров - обеспечат ли они реальную готовность России завершить войну".

Отметим, что ранее по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.