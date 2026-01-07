Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зеленский: Украина обсудит во Франции вопросы Запорожской АЭС и территорий

    07 января, 2026
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах во Франции ожидается обсуждение самых сложных вопросов базовой рамки по завершению войны, а частности, по Запорожской атомной станции и территориям.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале.

    По его словам, сегодня уже был первый доклад Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции. Состоится очередная сессия переговоров с представителями президента Соединенных Штатов, и это уже третья сессия таких переговоров за два дня.

    "Рассчитываем, что будут обсуждены, в частности, самые сложные вопросы из базовой рамки по завершению войны, а именно – вопросы по Запорожской атомной станции и территориям. Также поручил команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров между Украиной, другими европейскими странами и Соединенными Штатами. ",- написал Зеленский.

    Президент подчеркнул, что Украина не избегает самых сложных вопросов и никогда не будет препятствием для мира: "Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров - обеспечат ли они реальную готовность России завершить войну".

    Отметим, что ранее по итогам встречи Коалиции желающих в Париже президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерении развернуть международные силы на украинской территории. Участники также подписали декларацию о гарантиях безопасности Киеву.

