    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 8,2%

    АПК
    • 07 января, 2026
    • 15:14
    В прошлом году Азербайджан импортировал из Турции зерно, бобовые, масличные культуры и продукты их переработки на сумму $176,82 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 8,2% больше, чем в 2024 году.

    В декабре Турция экспортировала в Азербайджан зерно, бобовые, масличные культуры и продукты их переработки на сумму $15,92 млн, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

    В прошлом году общая стоимость экспорта зерна, бобовых, масличных культур и продуктов их переработки из Турции увеличилась на 4% до $12,367 млрд, а в декабре - на 7,2% до $1,208 млрд.

    Крупнейшими импортерами этих товаров из Турции были Ирак ($1 млрд 731,768 млн, -18,2%), США ($886,199 млн, +36,4%) и Сирия ($700 млн, +35,4%).

    Азербайджан Турция экспорт зерно бобовые
    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

