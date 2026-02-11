Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана за последние 20 лет инвестировано более $350 млрд

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:39
    Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана за последние 20 лет инвестировано более $350 млрд

    В экономику Азербайджана за последние 20 лет было инвестировано более 350 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    "Наш опыт работы с крупными транснациональными компаниями – тоже большое преимущество. Положительный инвестиционный климат: в экономику Азербайджана за последние 20 лет было инвестировано более 350 млрд долларов. Иностранные инвестиции защищены – как законами, так и в повседневной жизни. Защита как местных, так и иностранных инвестиций определяет развитие любой страны, в том числе и Азербайджана. Могу сказать, что у нас и здесь есть уникальный опыт. Наши нефтегазовые проекты, которые продолжаются более 30 лет, сегодня реализуются на тех же условиях, на которых были заключены. Этот опыт, безусловно, должен проявляться и в отношениях с компаниями, играющими ведущую роль в цифровом мире", - сказал глава государства.

    İlham Əliyev: Azərbaycan iqtisadiyyatına son 20 il ərzində 350 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub
