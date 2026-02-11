Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и ОАЭ обсудили увеличение взаимных инвестиций

    Бизнес
    • 11 февраля, 2026
    • 18:41
    Азербайджан и ОАЭ обсудили увеличение взаимных инвестиций

    Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и развития экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    По его словам, в Баку состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой. Стороны с удовлетворением отметили, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ вышли на уровень стратегического партнерства.

    "В ходе переговоров были обсуждены перспективы совместных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры, "зеленой" энергетики, цифровизации, торговли и бизнеса, наращивания взаимных инвестиций", - написал министр.

    Микаил Джаббаров ОАЭ Азербайджан сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:53

    Президент: Надеюсь на завершение в этом году проекта по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

    ИКТ
    18:51

    Ильхам Алиев: Необходимо предоставлять учащимся базовые знания о цифровизации

    Внутренняя политика
    18:45

    Президент: Азербайджан работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы

    Внешняя политика
    18:44

    Ильхам Алиев: В каждом госоргане должен быть выделен заместитель по цифровизации, ИИ и кибербезопасности

    Внутренняя политика
    18:41

    Азербайджан и ОАЭ обсудили увеличение взаимных инвестиций

    Бизнес
    18:39

    Ильхам Алиев: За последние 20 лет генерирующие мощности Азербайджана выросли почти вдвое

    Внутренняя политика
    18:39

    Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана за последние 20 лет инвестировано более $350 млрд

    Внутренняя политика
    18:34
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана" - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:29

    Джокович снялся с соревнования в Дохе

    Индивидуальные
    Лента новостей