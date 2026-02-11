Азербайджан и ОАЭ обсудили увеличение взаимных инвестиций

Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, в Баку состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой. Стороны с удовлетворением отметили, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ вышли на уровень стратегического партнерства.

"В ходе переговоров были обсуждены перспективы совместных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры, "зеленой" энергетики, цифровизации, торговли и бизнеса, наращивания взаимных инвестиций", - написал министр.