Азербайджан и ОАЭ обсудили увеличение взаимных инвестиций
- 11 февраля, 2026
- 18:41
Азербайджан и ОАЭ обсудили вопросы увеличения взаимных инвестиций и развития экономического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.
По его словам, в Баку состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Департамента муниципалитетов и транспорта эмирата Абу-Даби Мохаммедом Али Аль-Шорафой. Стороны с удовлетворением отметили, что двусторонние отношения между Азербайджаном и ОАЭ вышли на уровень стратегического партнерства.
"В ходе переговоров были обсуждены перспективы совместных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры, "зеленой" энергетики, цифровизации, торговли и бизнеса, наращивания взаимных инвестиций", - написал министр.