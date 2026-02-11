Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib
Biznes
- 11 fevral, 2026
- 18:26
Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında qarşılıqlı investisiyaların artırılması müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Əbu-Dabi Əmirliyinin Bələdiyyələr və Nəqliyyat Departamentinin sədri Məhəmməd Əli Əl Şorafanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini ölkəmizdə qarşılamaq xoş oldu. Azərbaycan - BƏƏ ikitərəfli əlaqələrinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini məmnunluqla vurğulayaraq, birgə layihələrin perspektivlərini, nəqliyyat, infrastruktur, "yaşıl enerji", rəqəmsallaşma, ticarət və biznes sahələrində əməkdaşlığın təşviqini, qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə etdik", - deyə nazir qeyd edib.
