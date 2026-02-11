Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Джокович снялся с соревнования в Дохе

    Индивидуальные
    • 11 февраля, 2026
    • 18:29
    Джокович снялся с соревнования в Дохе

    Сербский теннисист Новак Джокович принял решение отказаться от выступления на турнире ATP 500 в Дохе (Катар).

    Как передает Report, о снятии 38-летнего спортсмена объявила пресс-служба соревнования.

    Причиной такого решения является желание третьей ракетки мира полностью восстановиться после Australian Open-2026, где он смог дойти до финала, но уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.

    Напомним, что на счету Джоковича нынче 24 титула "Большого шлема" и 101 титул под эгидой АТР. Это является абсолютным рекордом среди теннисистов-профессионалов.

    Новак Джокович теннис Доха
    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib
