Джокович снялся с соревнования в Дохе
Индивидуальные
- 11 февраля, 2026
- 18:29
Сербский теннисист Новак Джокович принял решение отказаться от выступления на турнире ATP 500 в Дохе (Катар).
Как передает Report, о снятии 38-летнего спортсмена объявила пресс-служба соревнования.
Причиной такого решения является желание третьей ракетки мира полностью восстановиться после Australian Open-2026, где он смог дойти до финала, но уступил первой ракетке мира Карлосу Алькарасу.
Напомним, что на счету Джоковича нынче 24 титула "Большого шлема" и 101 титул под эгидой АТР. Это является абсолютным рекордом среди теннисистов-профессионалов.
