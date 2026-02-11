Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib
Fərdi
- 11 fevral, 2026
- 18:20
Serbiyalı tennisçi Novak Cokoviç ATP 500 kateqoriyalı Doha (Qətər) turnirində iştirakdan imtina edib.
"Report" yarışın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Cokoviçə "Australian Open 2026" turnirində finala qədər irəliləməsindən sonra bərpa üçün daha çox vaxt lazımdır.
Qeyd edək ki, 38 yaşlı tennisçi həlledici görüşdə dörd setdə dünya reytinqinin bir nömrəsi Karlos Alkarasa (İspaniya) məğlub olub.
Məlumata görə, Cokoviçin qatılacağı növbəti turnir ATP 1000 seriyasına daxil olan "İndian-Uells" yarışı olacaq.
Qeyd edək ki, Cokoviç daha əvvəl 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunlarında da görüntülənib. O, fiqurlu konkisürmə üzrə komanda yarışını tribunadan izləyib.
Son xəbərlər
18:37
Foto
Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
18:31
Foto
Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilibSağlamlıq
18:29
Foto
Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
18:26
Foto
Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edibBiznes
18:26
Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölübDigər ölkələr
18:22
"OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıbEnergetika
18:20
Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edibFərdi
18:15
Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaqRegion
18:12