Президент: Надеюсь на завершение в этом году проекта по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

С зарубежными партнерами были подписаны соответствующие документы по прокладке зеленых энергетических кабелей, и Азербайджан будет экспортировать часть электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Однако, по словам главы государства, создание дата-центров также требует больших энергетических ресурсов.

"Как я уже упоминал относительно фибероптических коммуникаций, эти кабели проложены рядом с энергетической инфраструктурой. В настоящее время реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году. Таким образом, будут обеспечены коммуникации в восточном направлении, и мы должны работать над новыми соединениями в сторону Запада", - сказал президент.