İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyev: Ümid edirəm ki, bizi Xəzər dənizinin Şərq sahilləri ilə birləşdirəcək fiber-optik kabelin çəkilişi bu il başa çatacaq

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 17:39
    İlham Əliyev: Ümid edirəm ki, bizi Xəzər dənizinin Şərq sahilləri ilə birləşdirəcək fiber-optik kabelin çəkilişi bu il başa çatacaq

    Xarici tərəfdaşlarla yaşıl enerji kabellərinin çəkilişi ilə bağlı müvafiq sənədlər imzalanıb və Azərbaycan elektrik enerjisinin bir qismini ixrac edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, data mərkəzlərinin yaradılması da böyük enerji güclərini tələb edir:

    "Fiber-optik bağlantılarla əlaqədar qeyd etdiyim kimi, enerji infrastrukturunun yanında bu kabellər də çəkilib. Hazırda bizi Xəzər dənizinin Şərq sahilləri ilə birləşdirəcək fiber-optik kabelin çəkilişi layihəsi icra edilir, ümid edirəm ki, bu il başa çatacaq. Beləliklə, Şərqə doğru bağlantılar təmin ediləcək, Qərbə doğru isə yeni bağlantılar üzərində işləməliyik".

    İlham Əliyev Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası data mərkəzləri fiber-optik kabelin çəkilişi

    Son xəbərlər

    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    18:12

    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti