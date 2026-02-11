Ильхам Алиев: За последние 20 лет генерирующие мощности Азербайджана выросли почти вдвое

В результате работ, проделанных за последние годы, Азербайджан смог значительно увеличить свои энергогенерирующие мощности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

Глава государства отметил, что за последние 20 лет генерирующие мощности страны выросли почти вдвое и сегодня составляют 10 тысяч мегаватт.

"Новые электростанции – газовые, гидроэлектростанции, солнечные, ветровые – определяют сегодняшние реалии Азербайджана. В настоящее время у нас имеется не менее 2 тысяч мегаватт неиспользованных генерирующих мощностей, что является главным условием для цифровизации, искусственного интеллекта и создания дата-центров".