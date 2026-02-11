Prezident: Son 20 ildə Azərbaycanın generasiya gücü iki dəfəyə yaxın artıb
Daxili siyasət
- 11 fevral, 2026
- 17:22
Son illər ərzində aparılan işlər nəticəsində biz öz enerji generasiya gücümüzü böyük dərəcədə artıra bilmişik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, son 20 il ərzində Azərbaycanın generasiya gücü təxminən iki dəfəyə yaxın artıb və bu gün 10 min meqavata bərabərdir:
"Yeni elektrik stansiyaları, - istər qaz, istər hidro, istər Günəş, külək, - bu gün Azərbaycan reallıqlarını müəyyən edib. Hazırda bizim ən azı 2 min meqavat istifadə edilməyən generasiya gücümüz var ki, rəqəmsallaşma, süni intellekt, data mərkəzlərinin yaradılması üçün bu, başlıca şərtdir".
Son xəbərlər
18:57
Zelenski ABŞ ilə danışıqların yeni raundu barədə məlumat veribDigər ölkələr
18:56
Foto
Azərbaycan "Microsoft"la Rəqəmsal Bacarıq Mərkəzinin yaradılmasını müzakirə edibİKT
18:54
Azərbaycan çempionatında sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olubFərdi
18:46
Foto
Azərbaycanda su obyektlərinin mühafizəsi istiqamətində tədbirlər gücləndirilirDaxili siyasət
18:40
"Kinobox" və "Mahnı TV"yə lisenziya verilibMedia
18:37
Foto
Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıbMədəniyyət siyasəti
18:31
Foto
Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilibSağlamlıq
18:29
Foto
Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
18:26
Foto