    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:45
    Президент: Азербайджан работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы

    Азербайджан - одна из редких стран в мире, которая уже работает в формате стратегического партнерства с ведущими мировыми центрами силы.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    "Это наше преимущество. Вторую такую страну в мире со столькими преимуществами нужно поискать. Поэтому не использовать их абсолютно неприемлемо. С учетом всего этого уже некоторое время обсуждаются вопросы единой координации работы в данном направлении, по моему указанию ведется обмен мнениями, а сегодня он будет проведен под моим председательством. Если учесть, что этот вопрос, как я уже отметил, является приоритетным, на сегодняшнем совещании под моим председательством мы должны начать подготовку конкретного плана действий, связанного с предстоящей работой. Мы должны завершить его в скором времени и таким образом придать этому направлению более мощный импульс", - сказал глава государства.

