    Dövlət başçısı: Dünyanın aparıcı güc mərkəzləri ilə koordinasiyalı işlə bağlı fəaliyyət planı hazırlanmalıdır

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:32
    Azərbaycan bu gün dünyada nadir ölkələrdəndir ki, dünyanın aparıcı güc mərkəzləri ilə artıq imzalanmış strateji tərəfdaşlıq formatında çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, bu, Azərbaycanın üstünlüyüdür:

    "Dünyada bu qədər üstünlüyü olan ikinci ölkə tapıla bilər, çox axtarsan. Ona görə bundan istifadə etməmək tamamilə qəbuledilməzdir. Bütün bunları nəzərə alaraq, artıq bir müddət bu istiqamətdə işlərin vahid koordinasiyası ilə bağlı məsələlər müzakirə edilir, mənim göstərişimlə bu məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılır, bu gün isə mənim sədrliyimlə. Nəzərə alsaq ki, bu məsələ qeyd etdiyim kimi, prioritet təşkil edir, mənim sədrliyimlə bugünkü müşavirədə biz görüləcək işlərlə bağlı konkret fəaliyyət planının hazırlanmasına başlamalıyıq. Tezliklə onu başa çatdırmalıyıq və beləliklə, bu sahəyə daha güclü təkan verməliyik".

    İlham Əliyev Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası dünyanın aparıcı güc mərkəzləri Fəaliyyət Planı

