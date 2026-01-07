İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

• 07 yanvar, 2026
• 14:54

    • 07 yanvar, 2026
    • 14:54
    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 %-ə yaxın artırıb

    Ötən il Azərbaycan Türkiyədən 176,82 milyon ABŞ dolları dəyərində taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 8,2 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda Türkiyə Azərbaycana 15,92 milyon ABŞ dollarlıq taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6,6 % çoxdur.

    Türkiyənin taxıl, paxlalılar, yağl toxumları və onun məhsullarını ixracının ümumi dəyəri ötən il 4 % artaraq 12,367 milyard ABŞ dollarına, dekabrda isə 7,2 % artaraq 1,208 milyard ABŞ dollarına enib.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını 1 milyard 731,768 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 18,2 % az), ABŞ 886,199 milyon ABŞ dolları (+36,4 %) və Suriya 700 milyon ABŞ dolları (+35,4 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə İxracatçılar Məclisi Azərbaycan İraq ABŞ Suriya
    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 8,2%

