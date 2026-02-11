Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев: В каждом госоргане должен быть выделен заместитель по цифровизации, ИИ и кибербезопасности

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:44
    Ильхам Алиев: В каждом госоргане должен быть выделен заместитель по цифровизации, ИИ и кибербезопасности

    В каждом государственном органе, в первую очередь, в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    "Считаю, что с целью более эффективной организации работы в каждом государственном органе, в первую очередь, в министерствах, должен быть выделен заместитель по цифровизации, искусственному интеллекту и кибербезопасности - либо необходимо создать новую штатную единицу, либо эта сфера должна быть поручена одному из действующих заместителей, чтобы сотрудники, руководство Министерства цифрового развития и транспорта знали, с кем они будут контактировать. В каждом государственном учреждении эта область должна считаться приоритетной", - отметил глава государства.

