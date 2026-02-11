Ильхам Алиев: Необходимо предоставлять учащимся базовые знания о цифровизации

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 18:51
    Необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить учащимся средних школ базовые знания в области цифровизации.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    Глава государства отметил, что одной из главных задач является подготовка кадров.

    "В последнее время в этом направлении проводится определенная работа. Нам следует уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях в Азербайджане, так и студенты, отправляемые за рубеж по государственной линии, должны повышать свою квалификацию по этой специальности. Учитывая, что это будет долгосрочный процесс, который будет только и только расширяться, в будущем возникнет большая потребность в кадрах в этой области. Разумеется, необходимо внести определенные изменения и в учебные программы, чтобы привить базовые знания учащимся средних школ", - заявил президент Азербайджана.

